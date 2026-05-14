◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）高橋を援護した左前適時打を放った阪神・中野は、一塁ベース上で右手を突き上げた。勝利への熱い思いを込めたポーズだった。「大山さんがいい流れでつないでくれて、その流れにうまく乗れた。昨日はちょっと意識し過ぎたけど、5番でも2番と同じような打席を送ることがやっぱり大事なんで」。1―1の3回2死二塁だ。佐藤輝、大山の連続二塁打に続いた。急造クリーンアッ