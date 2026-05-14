◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）【阪神・藤川監督語録】▼高橋の評価きょうも素晴らしい投球でしたね。（雨が降り）難しい天気でしたけど、いいピッチングでしたね。▼展開のあや（小幡の送りバント失敗に触れ）こちらが有利になるように野球を進めなければいけないところで、進められなかった。攻め手に転じたときにリズムをつくれなかったことを反省して、あさってからいくしかないですね。や