イギリス王室のキャサリン皇太子妃は13日、イタリアを訪れました。がん治療を受けて以降、初めての公式海外訪問となり、市民は大きな歓声で皇太子妃を出迎えました。キャサリン皇太子妃は13日、イタリア北部のレッジョ・エミリアに到着しました。車から降りると、集まった人たちから大きな歓声がわき、皇太子妃は笑顔で手を振って応じました。今回の訪問は2日間の予定で、皇太子妃が長年取り組んできた幼児期の発達に関する活動の