アメリカのトランプ大統領が13日夜、中国・北京に到着しました。14日、習近平国家主席との首脳会談に臨みます。トランプ大統領を乗せた大統領専用機・エアフォースワンは13日夜、北京の空港に到着し、韓正国家副主席が出迎えました。トランプ大統領の訪中は2017年以来およそ9年ぶりです。トランプ氏はSNSで「私は習近平国家主席に中国を『開放』するよう要請するつもりだ」と投稿し、14日の首脳会談で中国の市場の開放を求める考え