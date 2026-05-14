巨人は１３日の広島戦（福井）で延長１２回の末、４―２で劇的逆転サヨナラ勝利を収めた。１点を追う１２回裏、坂本勇人内野手（３７）のＮＰＢ通算３００号となる逆転３ランが長い戦いに終止符を打った。巨人は５回にキャベッジの６号ソロで先制。先発・則本は７回無失点の好投で勝利投手の権利を得たが８回に大勢が同点ソロを浴び、試合は延長戦に突入した。試合が動いたのは、開始から５時間経過しようとした１２回だった