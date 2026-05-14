きょうの為替市場、この日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を大きく上回り、米国債利回りも上昇していることで、ドル高が優勢となっている。その中でユーロドルは一時１．１６ドル台に下落する場面が見られたものの、いまのところ１．１７ドル台は維持している状況。一方、ユーロ円は１８４円台後半での推移となっている。 アナリストからは「ユーロ圏と米労働市場の格差拡大を背景に、ユー