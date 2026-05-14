女優で歌手の大竹しのぶ（68）が13日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。長男の二千翔さんに第1子が生まれ、おばあちゃんになったことを明かした。孫が生まれたというリスナーからのメールを読んだあと、「私もですね、実は…前から言おうかなと思いながらも…私にも実は生まれたんですよ」と切り出した大竹。「私にも生まれたって変か、私は生んでないんだけど（笑い）。私の息子