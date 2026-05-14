再審（刑事裁判をやり直す）制度の見直しに関して、自民党は法務省が出した再修正案を了承しました。柴山元文科大臣：半歩でも前進した方が良いという判断のもとで、次の手続きに進めるということを決めさせていただいた。法務省の再修正案は、裁判所が再審を決定した際に検察が不服を申し立てる「抗告」を原則として禁止することを、法律の本体である「本則」に盛り込むとしています。「抗告」の制度を維持したい考えの法務省に対