KDDIの子会社は家庭用蓄電池を活用し、電気代の負担を軽減する新サービスを発表しました。13日、KDDIグループの子会社・auエネルギー＆ライフが発表した「auでんち」。家庭用の蓄電池を貸し出し、電気代の削減や災害時の備えにつなげる新サービスです。冷蔵庫ほどのサイズの設備で電気を貯めることができます。東京都の戸建てを対象に、自治体の補助金などを活用することで無料で設置が可能。家庭で貯めた電力は通信で制御し、状況