中国側は「台湾問題」について、どのような狙いをもって会談に臨むのでしょうか、北京から中継です。中国政府関係者は、「台湾問題でトランプ大統領から中国寄りの発言を引き出すことが重要だ」と強調しました。中国としては、まさに「台湾独立への反対」や「台湾への武器売却の見直し」のように、アメリカ政府がこれまでの政策を転換することを狙っています。――その狙い通りにいくと中国側は考えているのでしょうか？今回の首脳