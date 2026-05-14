就労資格のないタイ国籍の女性らを農園などに紹介して不法就労させた疑いで、タイ国籍の女3人が逮捕されました。スズキ・チャリヤ容疑者（62）ら3人は2025年、就労資格がないタイ国籍の女性2人を長野・飯綱町のリンゴ農園の経営者に紹介し、雇用させたなどの疑いが持たれています。スズキ容疑者らは長野・須坂市内のブドウ農園や茨城県内の飲食店でも経営者に紹介して働かせていたということです。警察によりますと、スズキ容疑者