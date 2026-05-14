山形市の工場で塩素ガスとみられる異臭が発生し、これまでに複数人が体調不良を訴えています。 【写真を見る】【速報】山形市宮町の工場で異臭騒ぎ夜の現場は一時騒然複数人が体調不良 消防によりますと、午後10時45分ごろ、山形県山形市宮町にある事業所で、会社関係者から「施設内で塩素ガスの匂いがする」などと通報がありました。 この影響で、現場にいた複数人が体調不良を訴えているということですが、いずれも意識は