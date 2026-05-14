バスジャックを想定したテロ対策訓練が行われました。バスジャックを想定した訓練では、警視庁とバス会社が連携し、約50人が参加しました。訓練には警備犬や機動隊も参加し、刃物を持った犯人の確保や乗客の避難誘導のほか、爆発物の回収といった一連の流れを確認をしました。