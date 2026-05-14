「最近、食費がかさむな……」と感じている方に朗報！常温で長期保存ができる家計の味方「高野豆腐」が、実は炒めものにすると驚くほどのごちそうに化けるんです。 豚バラのうまみをこれでもかと吸い込んだ「むちジュワ」食感がたまらない、オイスター炒めのレシピをご紹介します。 『薄切り高野豆腐と豚バラのオイスター炒め』のレシピ材料（2人分）高野豆腐……2枚（約30ɡ）豚バラ薄切り肉……100ɡ小松菜……2/3わ（