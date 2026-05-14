NY株式13日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均49490.90（-269.66-0.54%） ナスダック26265.40（+177.20+0.68%） CME日経平均先物63085（大証終比：-225-0.36%） 欧州株式13日GMT15:02 英FT100 10312.86（+47.54+0.46%） 独DAX 24118.18（+163.25+0.68%） 仏CAC40 8007.47（+27.55+0.35%） 米国債利回り 2年債 4.002（+0.011） 10年債 4.486（+0.023） 30年債