トランプ大統領が、中国・北京に到着しました。アメリカの大統領が中国を訪問するのは、第一次トランプ政権以来9年ぶりになります。トランプ大統領と習近平国家主席は、14日から首脳会談を行う予定です。中国は、台湾問題を最優先課題だと考えていて、日本としても今回の会談には非常に注目しているといいます。小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員が解説します。■過去に「独立反対」明言の米大統領なし日本にとって台湾問題は