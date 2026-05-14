アメリカのトランプ大統領は先ほど中国・北京に到着しました。14日から2日間にわたって行われる首脳会談では、貿易や台湾問題などをめぐり、意見が交わされる見通しです。日本時間の午後9時頃、北京に到着したトランプ大統領は、米中の国旗を手にした多くの人たちの歓迎を受けました。トランプ氏の中国訪問は1期目の2017年以来9年ぶりで、テスラCEOのイーロン・マスク氏やアップルCEOのティム・クック氏ら、アメリカのIT・金融など