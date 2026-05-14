2026年1月から4月までで燃料や原材料の高騰を価格転嫁できず、収益性が悪化した「物価高倒産」の件数は346件となりました。前の年の同じ期間と比べて約2割増えていて、年間で最多を更新する可能性があります。調査した帝国データバンクは原油不足などによる「オイルショック倒産」は4月時点では確認できなかったものの、中東情勢次第で今後発生する可能性があるとしています。