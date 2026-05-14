アメリカのトランプ大統領は13日夜、北京に到着しました。9年ぶりの中国訪問で、14日に習近平国家主席との首脳会談に臨みます。「イラン情勢」や「貿易」などが議題となる見通しです。記者「トランプ大統領が大統領専用機・エアフォースワンから降りてきます」13日夜、およそ9年ぶりに中国に降り立ったトランプ大統領。タラップの下には、アメリカと中国の国旗を振り、歓迎する多くの人が。「歓迎！歓迎！熱烈歓迎！」トランプ大統