ソフトバンクグループは2025年度の決算を発表し、最終利益は前の年の約4.3倍となる5兆22億円でした。国内企業で最終利益が5兆円を超えるのは初めてだということです。「チャットGPT」を手がけるアメリカのオープンAIへの投資利益が6兆円を超えたことなどが好決算につながりました。