ソフトバンクの藤原大翔投手（２０）が１３日の西武戦（みずほペイペイ）でプロ初先発を果たした。初回にこの日最速の１５６キロを記録したするなど４回２失点と奮闘したが、打線の援護なくプロ初黒星を喫した。確かなインパクトを残した。初回、先頭のカナリオを真っすぐ３球で内野ゴロに抑えると、続く西川の２球目には自己最速タイとなる１５６キロを記録。「力も入ったし、今までよりも良いボールが投げられたんじゃないか