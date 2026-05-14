俳優の野村康太が出演するコカ・コーラシステム「やかんの麦茶 from 爽健美茶」のショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇が、5月14日から公開される。野村は大人になった風間トオル役を演じている。【写真】イケメンすぎる！大人になった風間くん「やかんの家族だゾ！」は、アニメ『クレヨンしんちゃん』の野原家を舞台に、家族のなにげない日常