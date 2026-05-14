13日、名古屋市中村区で女性(93)が背後から頭に液体をかけられ、その隙にかばんから現金約20万円などを盗まれました。 【写真を見る】背後から頭に液体をかけられ…女性(93)が隙をついて現金など盗まれる 警察によりますと、13日午前11時前、中村区名駅南で女性(93)が金融機関から帰宅途中、背後から男に白っぽい液体を頭にかけられました。 その後、前から女性を心配するふりをして現れた別の男が、女性のかばんから現金およそ