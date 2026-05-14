◇明治安田J1百年構想リーグ第12節町田0―0（PK4―2）東京V（2026年5月13日町田GIONスタジアム）町田はアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）参戦のため未消化だった第12節で東京Vと0―0のままPK戦の末に4―2で勝利した。守備陣が3試合連続無失点だったが、攻撃陣が東京Vのコンパクトな守備をこじ開けることができなかった。それでもPK戦ではGK谷の圧力もあり、相手キッカー2人の枠外を誘発。“東京クラシッ