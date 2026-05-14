米中首脳会談の最大の焦点となる台湾では、人々がその行方を注目しています。私たちは今週、台湾南部の海辺の街を訪ねました。近年、この地域にはある異変が起きています。養殖しているのは、ハタと呼ばれる高級魚。輸出先の9割を中国が占めてきました。しかし、中国と台湾の関係が悪化し、緊張が高まる中、4年前、中国が輸入の停止を発表。その後、一部で緩和されたものの、全面回復には程遠い状況です。養殖場の関係者「中国への