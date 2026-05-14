最近急増しているAIボイスレコーダー。スマートフォンなどと連携し、AIを使って録音した音声を文字起こししたり、要約したりしてくれる便利なデバイスですが、数が急増しているうえに見た目も比較的似ているものが多いことから、違いが分かりにくいと感じている人も多いことでしょう。 SB C&Sの「GLIDiC AI +u Buds」。オープンイヤー型のイヤホンながら、録音と文字起こしもできるAIボイ