【サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット】 5月 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」を5月に発売する。価格は1回300円。 本商品は、よつばのクローバーをぎゅっと抱えたハローキティ、シナモロール、