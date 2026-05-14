【ポケモン カプセルアクト 蒼き波動】 5月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン カプセルアクト 蒼き波動」を5月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、造形とポージングにこだわった「ポケモン カプセルアクト」シリーズの最新弾で、ルカリオ、ラティオス、メガリザードンXの3種が登場する。