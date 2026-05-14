【Amazon：KOORUI ゲーミングモニター】 セール期間：5月14日～5月27日23時59分 AmazonにてKOORUIのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は5月27日23時59分まで。 対象商品には、Fast IPSパネル搭載WQHDゲーミングモニター「G2721P」と、240Hz×1msの圧倒的なスピード性能を誇る「GN02」がラインナップされている。