巨人の坂本勇人内野手（３７）が１３日の広島戦（福井）の延長１２回裏に今季２号３ランを放ち、４―２と逆転サヨナラ勝ち。これがプロ通算３００号のメモリアルアーチとなった。１億２０００年前に福井の大地を踏み鳴らした恐竜のような大きな衝撃がこの夜、再び福井の地に訪れた。試合開始から約５時間が経過した、１―２の延長１２回裏一死一、二塁。代打として途中出場で第２打席に立った坂本は相手６番手・遠藤の初球をフ