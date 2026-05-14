【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の野村康太らが出演する「クレヨンしんちゃん」実写化ショートムービー第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇が5月14日より公開される。【写真】22歳イケメン俳優、大人になった“風間くん”熱演◆野村康太、大人になった“風間くん”演じる実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンし