HIYADAMが5月13日(水)、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル 『IRL (In Real Life)』 をリリースした。情報過多で不安定な混沌の中でも、自らの美学を貫くHIYADAMの現在地を映した本作。止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実。そのすべてを悲観するのではなくスリルとして乗りこなし、”マイスタイル”へと昇華していくHIYADAMならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっている。新章の幕開けを感じ