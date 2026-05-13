米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-430.6万（4億5288万） ガソリン-408.4万（2億1571万） 留出油 +19万（1億0253万） （クッシング地区） 原油-170.2万（2742万） ＊（）は在庫総量