1996（平成8）年5月14日、故鳩山一郎元首相が建てた東京都文京区の旧鳩山邸が「鳩山会館」として一般公開されるのに先立ち、一郎氏の孫の（左から）邦夫氏、由紀夫氏、井上和子さんが思い出を語った。旧鳩山邸は24年に完成した洋風建築で、戦後政治史の舞台にもなった。老朽化で約6億5千万円をかけて修復した。