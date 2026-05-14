【FRIDAY 5月29日号】 5月14日 発売 価格：620円 【拡大画像へ】 講談社は「FRIDAY 5月29日号」を5月14日に発売した。価格は620円。 今号の表紙は、グラビアやバラエティ番組で大活躍中の天羽希純さん。12ページのMINIブックにも登場し、天使のような“昼の顔”と、妖艶に舞う“夜の姿”を披露している。さらに初めて「FRIDAY」の表紙を飾った撮影の舞台裏を語る2ペ&