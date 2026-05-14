14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の6万3100円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては172.11円安。出来高は6416枚となっている。 TOPIX先物期近は3914ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63100