脳梗塞（こうそく）発症後に失われた脳機能の回復に、脳に存在する免疫細胞が関わっていることが分かったと東京科学大などの研究チームが発表した。マウスを使った実験で、この免疫細胞の働きを持続させる化合物の開発にも成功した。脳梗塞による寝たきりを防ぐ治療法につながる可能性があるという。論文が１４日、科学誌ネイチャーに掲載される。脳梗塞は、脳の血管が詰まることで神経細胞が破壊される。チームによると、発症