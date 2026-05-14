金沢大などの研究チームは、形成後間もない姿をした約１３０億年前の銀河を発見したと発表した。これまで観測された中で「最も若い銀河」とみられ、宇宙誕生後、最初期にできた星「ファーストスター（初代星）」の痕跡をとどめているという。宇宙の成り立ちを解き明かす上で重要な成果で、論文が１４日、科学誌ネイチャーに掲載される。約１３８億年前の宇宙誕生後、１億〜数億年たつと初代星ができ始め、これらがもとになって