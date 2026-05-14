脳の細胞「ミクログリア」を利用し脳卒中からの回復を持続させる研究脳卒中からの回復を助ける脳の細胞「ミクログリア」が一定期間で活動を止め、後遺症につながる仕組みを解明したと、東京科学大などのチームが13日、英科学誌ネイチャーに発表した。マウスの研究で原因タンパク質を特定し、この働きを止める核酸を与えると、回復を長期間維持できることも分かった。脳の血管が詰まったり破れたりして組織が死ぬと、ミクログリ