【Pokemon Timeless Adventure】 5月14日10時 発売 価格：495円～ ポケモンは、グッズ「Pokemon Timeless Adventure」を5月14日10時から「ポケモンセンターオンライン」にて発売する。価格は495円（A4クリアファイル）から。なおポケモンセンター、ポケモンストア店頭では、発売日時点での取り扱いはない。 ポケモン30周年特設サイトでは、毎月テーマ