野村不動産と野村不動産コマースは、相模原市の「bono（ボーノ）相模大野ショッピングセンター」（南区相模大野）で、6月から開業以来最大規模となるリニューアルを進める。館内2〜4階の約4,000平方メートルを刷新し、新規出店と移転改装の約20店が秋までに登場する。【こちらも】ららぽーと沼津が開業以来初のリニューアル、約20店を刷新リニューアルは地域の暮らしにより密着し、子育てファミリーに優しい商業施設とするのが