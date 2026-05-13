◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４ｘ―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人・岸田行倫捕手が代打でサヨナラ勝ちにつながる安打をマークした。１―２の延長１２回１死走者なしで代打出場。カウント２―２から遠藤の６球目直球を左前へはじき返した。「何とか塁に出たいって気持ちでした。食らいついていきたいなって気持ちで」と出塁し、その後坂本が逆転サヨナラ３ランを放った。チームは２夜連続サヨナラ勝ち。主将は「こ