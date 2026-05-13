宮澤エマ、浅香航大出演のテレビ東京ドラマ「産まない女はダメですか？ＤＩＮＫｓのトツキトオカ」は１１日に第７話「堕ろして、２人でやり直そう」が放送された。金沢哲也（浅香航大）が歩道橋から不倫相手、宇都宮沙也香（秋元真夏）を突き落としてしまったが、気が付くと沙也香の姿はなく、頭から血を流したまま…。第７話では沙也香が哲也に理由あって近づいていた、過去の衝撃事実が判明。ラストでは覚悟を決めた金沢アサ