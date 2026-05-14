俳優の野村康太が、14日より公開の実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」第2話『風間くんのお悩みだゾ！』篇に風間トオル役として出演する。【動画】爽やかスーツ姿！風間トオルになった野村康太今春からスタートした、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー企画は、4月からシーズン2