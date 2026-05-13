◇セ・リーグ巨人4―2広島（2026年5月13日福井）巨人は延長戦の末に、広島から連夜のサヨナラ勝ちを収め、今季2度目の3連勝で貯金2とした。1―2の12回に坂本勇人内野手（37）が今季2号となるサヨナラ本塁打。史上48人目のNPB通算300本塁打を達成した。阿部慎之助監督（47）は劇的な幕切れを振り返り「興奮して選手のように前に出て（喜んで）しまいました」と明かした。ここぞの一発で勝負を決めた坂本について「素晴