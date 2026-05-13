カルビーのポテトチップスに続き、中東情勢悪化による影響が身近な食品のパッケージに広がり始めています。高知名物のお菓子「ミレービスケット」の一部商品が、4月23日から生産を停止していることがわかりました。包装資材が不足しているためで、大容量サイズの商品の出荷を見合わせています。また、カゴメは主力商品の「カゴメトマトケチャップ」の一部商品について、パッケージ変更の方針を小売店などに伝えていることが関係者