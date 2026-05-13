商船やいまは、石垣〜基隆航路の運航を、5月28日から開始する。運航するフェリー「やいま丸」は、全長160メートル、幅25メートルで、旅客定員は約545名。パナマ船籍。かつて「さんふらわあ くろしお」、「パンスター・ドリーム」として運航されていた。石垣島と台湾・台北近郊の基隆は約270キロ離れており、所要時間は約8時間。予約・購入はウェブサイトからはできず、指定の旅行代理店で受け付ける。予約無しでの乗船、乗船当日の