◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４ｘ―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人・橋上秀樹オフェンスチーフコーチが坂本勇人内野手を手放しでたたえた。坂本は延長１０回の代打から出場。１２回１死一、二塁で遠藤の初球を左翼芝生席へ運び、逆転サヨナラ３ランとなった。これが背番号６にとってプロ通算３００号。メモリアルな一発を劇的な場面で刻む形となった。橋上コーチは「代打からの守備ってなかなかなかったケースです