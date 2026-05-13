巨人は、１３日の広島戦（福井）で通算３００本塁打を達成した坂本勇人選手の記念グッズ第１弾を発売すると発表した。この日の試合終了後から、一部の商品をセーレン・ドリームスタジアム（福井県営球場）内の公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＢＡＬＬＰＡＲＫＦＵＫＵＩ」で取り扱う。ジャイアンツ公式オンラインストアでは１４日から受注販売する。東京ドームの公式グッズショップでも、同じく１４日から一