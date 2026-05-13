「巨人−広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）巨人・則本昂大投手が試合中に大勢を気遣うシーンがあった。登録抹消を経て、中１４日での先発マウンドだった右腕は、移籍後最長タイの７回５安打無失点、７奪三振で降板。移籍後初で、楽天時代の２０２５年４月２７日・ソフトバンク戦以来３８１日ぶりとなる勝利の権利を持ってマウンドを降りていた。しかし、直後の八回から登板した２番手・大勢が１死から大盛に